برامج تدريبية لتأهيل أفراد الشرطة في مجال حقوق الإنسان

قام مكتب شؤون حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بـ تفعيل البرامج التدريبية والتوعوية لتأهيل أفراد الشرطة في مجال حقوق الإنسان، ومراعاة قواعد السلوك القانوني، ومراعاة قواعد المحاكمة العادلة، ومراعاة الضمانات القانونية للأشخاص عند القبض عليهم، أو تفتيشهم أو احتجازهم.

وأشار مكتب حقوق الإنسان، إلى أنَّ هذا البرنامج يهدف إلى حفظ حقوقه، في إطار تطبيق القوانين، واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

