نصية: نقترب من تشكيل الرئاسي الجديد

أكد رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب، عبد السلام نصية، في تصريح خاص لـ218 استمرار لجان الحوار في بحث إعادة تشكيل الرئاسي برئيس ونائبين باعتباره مشروعاً وطنياً لتوحيد السلطة التنفيذية.

وأوضح نصية أن اللجان توصلت إلى جدول زمني للقاء التجمعات الانتخابية من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، بحسب ما نص الاتفاق بين المجلسين الذي أفضى إلى ضرورة اتفاق 40 عضوا من كلا المجلسين على مرشح للرئاسي عن كل منطقة.

ويختص الجدول الزمني المتفق عليه بحسب رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب بلقاء التجمعات الانتخابية، لكن المقترح لم يجزم بعد موعدا لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والتصويت على الأسماء التي تنتج عن لقاءات الأعضاء.

وعلى الرغم من أن موعد هذا التغيير السياسي الكبير لم يُحسم بعد، لكن الحديث في أروقة المجالس السياسية صار أعلى من ذي قبل.

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