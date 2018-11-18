في أول تصريح له بعد إطلاق سراحه.. الغرابلي: أنا بصحة جيدة وهذا سبب إعتقالي من قبل النيابة العامة

ليبيا – طمأن رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل العميد الطاهر الغرابلي اليوم الأحد الجميع بأن حالتة الصحية بخير ومتواجد في مكان إقامته حيث تم الإفراج عنه من قبل النيابة العامة بعد إجراء التحقيقات اللازمة معه.

الغرابلي قال خلال تصريح أذيع على قناة”النبأ” اليوم الاحد وتابعتها صحيفة المرصد “نحن تحت القانون وكفبرايرين لن نكون خارج القانون لذلك اطمئن الجميع بأني خرجت على أثر التحقيق من قبل النيابية العامة والقضية موجودة تحت المتابعة ونحن مع القانون وسنؤسس لدولة القانون ولن نكون خارجها”.

وكشف عن تفاصيل إحتجازه والأسباب الحقيقية وراء ذلك موضحاً بأن القضية كانت موجودة ومخزنة في أدراج مراكز الشرطة في صبراته منذ فترة وهي متعلقة بقضية قتل شخصان والتنكيل بهما على تقاطع صبراته، مبدياً أسفه الشديد إزاء هذه الواقعة وتعاطفه مع ذوي القتلى.

وأكد على أنه بريء من هذه الجريمة فلا دينه ولا قبيلته يسمحان له بالتنكيل بجثمان أي شخص، مضيفاً :”لدي شهود على الواقعة وأنا في نفس الوقت كنت في مديرية أمن صبراته وأريد أن أقول لأهلي في صبراتة بصفة عامة والجميع أن هذه ليست أفعالنا ولا ننتمي لهؤلاء ولن يكونوا معنا”.

غرفة صبراتة تؤكد إعتقال الغرابلي وإحالته لسجن الشرطة العسكرية

يشار إلى أن الغرفة الأمنية صبراتة ( غرفة مكافحة تنظيم داعش سابقاً ) أكدت في وقت متأخر من ليل الخميس الماضي القبض على رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل المقرب من الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة “عميد” الطاهر الغرابلي .

الغرفة الامنية صبراتة أكدت في بيان لها تلقته منها صحيفة المرصد على أن أفراد بوابة دحمان التابعة لها فى شرقي المدينة قد القت القبض على الغرابلي ، مبينةً بأنه تمت إحالته على الفور لمقرها الرئيسي.

وأوضح البيان بأن الغرابلي متهم بعدة قضايا جنائية بموجب محاضر جمع إستدلالات رسمية منذ فترة من الزمن كاشفةً بأنها احالته الى السجن العسكري التابع الى الشرطة العسكرية في مدينة صرمان المجاورة باعتباره احد ضباط الجيش الليبي.

وأضاف البيان :” وتم في نفس الوقت ابلاغ مديرية أمن صبراتة (قسم البحث الجنائي) لمباشرة الاجراءات القانونية حيث تم عرض محضر جمع الاستدلالات على النيابة العامة والتي بدورها أذنت بتوقيف المعني بالسجن المذكور إلى حين استكمال كافة الاجراءات”.

وأفادت الغرفة في ختام بيانها بأن أفرادها عاملوا الغرابلي معاملة حسنة وفقاً للقانون دون تعريضه لأي إنتهاكات أو سوء معاملة مثلما تروج بعض صفحات والقنوات التي وصفتها بـ” المغرضة” فى إشارة لقناة النبأ التي وصفت عملية الإعتقال على أنها عملية خطف أثناء حضور المعني لمراسم عزاء والده المتوفى منذ أسبوع .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية