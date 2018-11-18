العامة للكهرباء تناشد الداخلية حماية الشبكة من السرقات المتكررة في زليتن

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، وزارة الداخلية والجهات الاعتبارية والأمنية كافة في مدينة زليتن، التدخل السريع لحماية الشبكة الكهربائية التي” تتعرض يوميًّا لأعمال السرقة والتخريب مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق”.

وقالت الشركة، وفق صفحتها الرسمية، إن الاعتداءات على الشبكة ما تزال مستمرة، وكان آخرها سرقة 300 متر من الأسلاك الكهربائية جنوب زليتن على يد مجموعة مجهولة في اليومين الماضيين.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت، في 6 نوفمبر الحالي، أن مجموعة مسلحة ألحقت الضرر بالشبكة العامة في مدينة زليتن بسرقة 2700 متر من الأسلاك الكهربائية في منطقة ماجر جنوب زليتن.

يشار إلى أن الشركة أحصت الاعتداءات والسرقات التي أصابت الشبكة في مدينة زليتن منذ بداية العام حتى شهر أبريل، وبلغ مجموعها نحو 55 ألفا من أسلاك النحاس و480 مترا.

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