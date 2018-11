أعلنت النقابة العامة للنقل الجوي عن دخول موظفيها في إضراب عام بدءً من الأحد الثامن عشر من نوفمبر الجاري.

وأوضحت رسالة وجهها كل من رئيسي النقابة الأساسية والنقابة الفنية بالنقابة العامة للنقل الجوي إلى رئيس مصلحة الطيران المدني أن الإضراب يأتي نظرًا لما آلت إليه الأوضاع في المصلحة من تفاوت في المرتبات والميزات، بحسب الرسالة.

وأشارت الرسالة إلى الاجتماع الذي عقده العاملين بمصلحة الطيران المدني الأحد الحادي عشر من نوفمبر الجاري بشأن قرار الإضراب.

وجاء في الرسالة :

“قرر السادة العاملين بمصلحة الطيران المدني في الاجتماع المشار إليه أعلاه بالدخول في اعتصام بتاريخ يوم الاحد 18 نوفمبر إلى حين تسوية المرتبات وتعديلاتها” .

هذا ودعت النقابات فى ختام كتابها رئيس المصلحة لإصدار تعليماته إلى قسم إعلان الطيارين لاتخاذ الاجراءات اللازمة وابلاغ شركات الطيران بموعد الاعتصام مؤكدين عدم تحملهم المسؤولية في حالة عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبله، بحسب الرسالة.

The post إضرابٌ عام لنقابة النقل الجوي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا