اختتام أعمال المؤتمر «تامونسي» بالمكتب الثقافي كاباو

اخُتتمت أعمال المؤتمر «تامونسي» بمدينة كاباو، بحضور مؤسسات المجتمع المدني بالمناطق الأمازيغية ، ومدراء المكاتب الثقافية بالجبل الغربي ،ومراقبي التعليم.

وناقش المؤتمر الاتفاق على مجموعة من النقاط أهمها إقامة المسابقات الأدبية والفنية و المهرجانات، والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، وتشجيع الإنتاج الأدبي و الفني ودعم أعمال متميزة بعد عرضها على لجان خاصة في مجال المسرح و السينما .

كما تم اعتماد مسابقة الخط الأمازيغي كنشاط سنوي وتكون بشكل مشترك بين مراقبات التعليم ومكاتب الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها متابعة الشق القانوني المتعلق بتعليم مادة اللغة الامازيغية، والمحافظة على الهوية من خلال دعم الأغنية الأمازيغية ، وأن يكون هناك مؤتمر آخر يعقد بمدينة جادو للنظر في الأعمال التي سوف تطبق خلال الفترة القادمة .

