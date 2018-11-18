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أكاديمي إماراتي: للإمارات في ليبيا ما لإيطاليا وربما أكثر!!

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

لاقت تغريدة عبد الخالق استنكار واسع من نشطاء ليبيين على تويتر واصفين أفعال الإمارات بأفعال من يُعاني من عقد النقص والغطرسة والتكبر.

أشعل الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله جدلاً واسعاً بعد تغريدة حول ليبيا نشرها على حسابه الرسمي في تويتر.

حيث قال الأكاديمي الإماراتي في تغريدته أن زيارة رئيس وزراء إيطاليا مؤخراً إلى أبوظبي جاءت للتشاور حول قضايا المنطقة وفي المقدمة عودة الإستقرار إلى ليبيا، قائلاً أن للإمارات في ليبيا ما لإيطاليا وربما أكثر حسب وصفه.

هذا ولاقت تغريدة عبد الخالق استنكار واسع من نشطاء ليبيين على تويتر واصفين أفعال الإمارات بأفعال من يُعاني من عقد النقص والغطرسة والتكبر حيث قال بشير الزواوي في تعليق على المتغريدة:

وأضاف عمر ضو في تعليق أخر حول التغريدة:

وربط ناشط أخر ما يحدث في ليبيا بدعم الإمارات لحفتر قائلاً:

وفي رد عقلاني إلى حد ما قال فتحي مُعلقاً على منشور الأكاديمي الإماراتي:

هذا واعتبر ناشطون أن قرب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله من دوائر صنع القرار في أبو ظبي، يطرح علامات استفهام عديدة حول نوايا الإمارات تجاه ليبيا.

وكان الأكاديمي نفسه قد آثار فيما سبق مجموعة من الجدالات الواسعة حول مجموعة من القضايا ليعود الآن ويطرح قضية ليبيا ومطامع الإمارات في ثرواتها إلى جانب إيطاليا.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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  • صحيح لهم فى ليبيا من أحضرهم لها ( رجالهم العملاء ) وهى جمع عميل , تماماً كمن أحضر قطر لليبيا لافرق , وإن كان هناك فرق فهو يتلخص فى نوعية الخدمة المقدمة وخاصية ” العقالات ” ليس إلا . لماذا الإمارات العظمى وقطر الإمبريالية بجزيرتها لاتديران صراعاتهم على أراضيهما ويتركونا نحن الليبيين نلملم جراحنا ؟ . لاشك أن هذا الأكاديمى سيقول لى أن جمهورهم ومعجبيهم لايقلبون بهذا وهم كثر , نحن البسطاء نراهم عملاء هم وذبابهم وهم يرونهم جمهوراً داعمين , بالرغم من أننا أصحاب الملعب ,أليس هذا ملعب أحرف ؟.

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