سرقة أسلاك كهربائية بمسافة 3000 متر جنوب زليتن

أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن سرقة أسلاك كهربائية قدرت بمسافة 3000 متر جنوب مدينة زليتن من قبل مجموعة مجهولة الهوية خارجة عن القانون.

ونشرت دائرة الإعلام على صفحتها في “فيسبوك”، صورا توثيقية توضح عملية السرقة وحجم الاعتداءات الصارخة والمستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية، مؤكدة استمرار أيادي الشر التي تعمل جاهدة على إلحاق الأذى والضرر بالشبكة العامة.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء، بشكل عاجل وزارة الداخلية وكافة الجهات الاعتبارية والأمنية بمدينة زليتن بالتدخل السريع لحماية مكونات الشبكة الكهربائية التي تتعرض يومياً لأعمال السرقة والتخريب مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء على بعض المناطق.

وكان المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، قد أعلن أن خسائر الاعتداءات على ممتلكات الشركة من محطات وأعمدة كهرباء وأسلاك وآليات منذ العام 2011، بلغت حوالي مليار و500 مليون دينار.

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