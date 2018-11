بعد توقيع ميثاق الصلح.. مؤسسات الدولة تعود للعمل داخل تاورغاء تدريجياً

اجتمع صباح اليوم الأحد رئيس المجلس المحلي في مدينة تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك بمقر أدارة الجوازات والجنسية بالعميد جمعة غريبة مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية بحكومة الوفاق الوطني

حيث ناقش الطرفان الترتيبات والإجراءات الأزمة لصيانة وفتح مكتب الجوازات بتاورغاء.

هذا وتشهد مدينة تاورغاء مؤخراً عودة تدريجية لمؤسسات الدولة داخل المدينة بعد سنوات من الخروج منها في سبيل إعادة الحياة لهذه المدينة وانهاء معاناة سكانها.

