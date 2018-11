تفعيل فرع مصلحة الجوازات بمدينة تاورغاء

أكد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد جمعة غريبه على ضرورة تفعيل جميع الفروع على مستوي ليبيا لتقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال العميد جمعة غريبه رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك صباح الأحد بمقر المصلحة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل فرع الجوازات بمدينة تاورغاء.

من جهته عبر الشكشاك عن شكره لكل المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية في تفعيل الأجهزة الأمنية والمرافق الخدمية بالمدينة، بحسب مكتب الإعلام الأمني بالوزارة.



