بعد تردي أحوال التعليم في الجنوب.. وكيل التعليم يستعرض شكاوى الطلاب لـ «السراج»

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، صباح اليوم الأحد، بمقر المجلس بمدينة طرابلس، مع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة ملف التعليم في الجنوب وأوضاع طلبة الطيران.

واطلع السراج، على أوضاع المؤسسات التعليمية في المنطقة الجنوبية وأصدر تعليماته بسرعة حل المشاكل التي تواجهها تلك المؤسسات، كما أوصى السراج، بالاهتمام بأوضاع طلبة الطيران وتسويتها وانتظام وصول المنح الدراسية إليهم.

