غويلة : العقوبات الدولية على صلاح بادي تؤكد بأننا نعيش السنوات الخداعات

ليبيا – علق عضو هيئة علماء ليبيا التابعة لدار إفتاء المؤتمر العام عبد الباسط غويلة أمس السبت على قرار مجلس الأمن بشأن فرض عقوبات على القيادي في عملية فجر ليبيا وآمر لواء الصمود صلاح بادي ، معتبراً قرار مجلس الامن يؤكد ما قاله رسول ألله محمد عليه الصلاة والسلام بشأن السنوات الخداعات على حد زعمه.

غويلة الداعم لعملية فجر ليبيا والذي أفتى بالقتال فيها ضد وحدات الجيش في طرابلس وبنغازي إتهم في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” وتابعتها صحيفة المرصد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بأنه قاتل ومجرم ومدمر البلدان وقاتل الأطفال حسب قوله ، مضيفاً بأن المجتمع الدولي يعتبر المشير حفتر راعي للسلام والمؤتمن على الأوطان.

وأضاف :”الثائر البطل العقيد صلاح بادي المدافع عن الدين والوطن والعرض يعتبر في نظر المجتمع الدولي الإرهابي المطلوب للعدالة ويمنع من الدفاع عن الدين والعرض والأرض وهو الخائن عندهم، حقاً سنوات خداعات”.

كما إستشهد غويلة بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم”سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه الذي ينطق في أمر العامة”، معتبراً أن هذه هي السنوات الخداعات التي ذكرها الرسول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية