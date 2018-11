السراج يتابع ملف التعليم في الجنوب

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ملف التعليم في الجنوب الليبي وأوضاع طلبة الطيران.

جاء ذلك خلال لقاء السراج الأحد بمقر المجلس في طرابلس وكيل وزارة التعليم عادل جمعة.

وتم خلال اللقاء الاطلاع على أوضاع المؤسسات التعليمية في المنطقة الجنوبية، وأصدر السراج تعليماته بسرعة حل المشاكل التي تواجهها تلك المؤسسات.

كما أوصى رئيس المجلس الرئاسي بالاهتمام بأوضاع طلبة الطيران وتسويتها وانتظام وصول المنح الدراسية إليهم، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

