قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر “مكرم محمد أحمد”، إن الدولة الليبية تتعرض لعمليات نهب كبيرة، وأضاف أنه خلال حديث له مع المبعوث الأممي غسان سلامة أخبره حرفيا “ليبيا تنتحر بأموالها”.

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني له على إحدى الفضائيات المصرية قال خلاله: “للأسف في ليبيا كل واحد ينهب بطريقته، لو كنت في مليشيا تأخذ ألف دولار ولو كنت قائد مليشيا تفتح لك خزائن الدولة”.

وتابع “مكرم” “لهذا طالبت مصر بوحدة الجيش الليبي ووحدة المجتمع الليبي ومختلف مؤسسات الدولة، وحفتر نجح في هزيمة الإرهاب في شرق البلاد، لكن الميليشيات التي تحكم البلاد ليست راضية عن دور الجيش الليبي حفاظًا على مصالحها”.

يشار إلى أن مكرم محمد أحمد شغل منصب نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية