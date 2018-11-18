شركة الكهرباء تناشد داخلية الوفاق بالتدخل السريع لحماية مكونات الشبكة العامة في زليتن

ليبيا – نشرت الشركة العامة للكهرباء عن صور توضح حجم الاعتداءات الصارخة والمستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية، مشيرةً إلى أن أيادي الشر مازالت تعمل جاهدة على إلحاق الأذى والضرر بالشبكة العامة.

شركة الكهرباء أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي أن مجموعة مجهولة خارجة على القانون قامت خلال اليومين الماضيين وتحت جنح الظلام بسرقة أسلاك كهربائية قدرت بمسافة 3000 متر جنوب زليتن.

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وناشدت الشركة وبصفة عاجلة وزارة الداخلية وكافة الجهات الاعتبارية والأمنية بمدينة زليتن بالتدخل السريع لحماية مكونات الشبكة الكهربائية التي تتعرض يومياً لأعمال السرقة والتخريب مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء على بعض المناطق

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