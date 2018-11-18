إطلاق سراح نجل أحمد العريبي

أعلنت شقيقة عميد بلدية بنغازي الأسبق اللواء أحمد العريبي، اليوم الأحد، الإفراج عن ابن شقيقها علي أحمد العريبي.

وأشارت بثينة العريبي، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى الإفراج عن ابن شقيقها دون أن تذكر الجهة التي أفرجت عنه.

وكان علي العريبي اعتقل في 2 أكتوبر الماضي 2018 مع أبيه بعد منتصف الليل، من محل إقامتهما بمنطقة أرض لملوم في مدينة بنغازي، من مجموعة عسكريين لم تعرف هويتهم، مستقلين خمس سيارات عسكرية، حسب شهود عيان.

ولا يزال مصير اللواء أحمد العريبي مجهولاً حتى اللحظة، بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على خطفه.

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