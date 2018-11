«نصية»: لجان الحوار مستمرة في بحث إعادة تشكيل «الرئاسي»

المتوسط:

قال عبد السلام نصية رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب، إنَّ لجان الحوار تستمر في بحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين باعتباره مشروعاً وطنياً لتوحيد السلطة التنفيذية.

وأوضح نصية، أن اللجان توصلت إلى جدول زمني للقاء التجمعات الانتخابية من أعضاء مجلسي النواب وما يسمى بمجلس الدولة، بحسب ما نص الاتفاق بين المجلسين الذي أفضى إلى ضرورة اتفاق 40 عضوًا من كلا المجلسين على مرشح للرئاسي عن كل منطقة.

ولفت نصية، إلى أن الجدول الزمني المتفق عليه يختص بلقاء التجمعات الانتخابية، إلا أنَّ المقترح لم يجزم بعد موعدًا لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والتصويت على الأسماء التي تنتج عن لقاءات الأعضاء.

