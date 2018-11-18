ديوان المحاسبة: انتهاء لجنة توحيد العمل الرقابي لديواني “طرابلس والبيضاء”

أعلن ديوان المحاسبة الليبي الأحد، انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بتوحيد العمل الرقابي لديواني المحاسبة “طرابلس، البيضاء”.

وأضاف الديوان على صفحته الرسمية، أن اللجنة أكدت وحدة الديوان والالتزام بالقوانين والمعايير المهنية لأداء المهام الفنية باستقلالية وحياد.

وشدد الديوان على احتفاظه بحقه وحده دون غيره في الرقابة المالية على المال العام وفقا للإعلان الدستوري والقانون، والاتفاق على توحيد الإجراءات الرقابية المفروضة على الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن العام، وإحقاق رقابة فاعلة على المال العام .

و كشف الديوان عن الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنظيمية الفاعلة المتعلقة بالشأن الداخلي بالعمل .

يشار أن رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك اجتمع في 14 نوفمبر الحالي مع رئيس ديوان المحاسبة الموازي بالبيضاء عمر صالح لتوحيد عمل الديوان.

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