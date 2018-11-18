بلدية الزاوية تبحث مع مديرية أمن المدينة سبل تأمين المصارف وتوفير السيولة النقدية

ليبيا – ترأس عميد بلدية الزاوية جمال عبد الناصر أمس السبت إجتماعا موسعاً ضم كل من مدير أمن الزاوية علي اللافي وعضو البرلمان عن المدينة عبد الله اللافي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن الزاورية المشاكل والعراقيل التي تحول بين إتمام موظفي المصارف عملهم على الوجه المطلوب إلى جانب كيفية تأمين المصارف وتوفير السيولة النقدية بشكل مستمر.

وتوصل الإجتماع إلى جملة من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن فيما يتعلق بالأمور الأمنية والإدارية داخل المصارف.

واتفق المجتمعون على أن يكون الجانب الأمنى الى مديرية أمن الزاوية بالتعاون مع ادارة أمن المرافق وتوفير السيولة النقدية لجميع المصارف داخل مدينة الزاوية إلى جانب حث الجميع على تفعيل وفتح مصرف الامان بالزاوية واستكمال مشروع الصيانة لمصرف التجاري.

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وضم الإجتماع كل من رئيس مكتب العلاقات بمديربة أمن الزاورية العقيد عادل حسين حواص ورئيس مكتب الشؤون الامنية العقيد على منصور الاسطى ومدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد اللطيف التونسي ومن مصرف ليبيا المركزي علي سالم أنصير بالإضافة إلى عدد من مدراء المصارف التجارية العاملة بالمدينة.

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