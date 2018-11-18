اعتصام العاملين بـ«الطيران المدني».. وتحذيرات من «كارثة»

دخل العاملون بمصلحة الطيران المدني في طرابلس وسبها وبنغازي في اعتصام مفتوح اليوم الأحد الى حين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها اعتماد لائحة مالية صحيحة، حسب مصدر نقابي.

وأرجع رئيس النقابة الأساسية لإدارة الشؤون الفنية بمصلحة الطيران المدني بشير الكوني أسباب الاعتصام إلى قرارات الحكومات المتعاقبة بشأن مرتبات العاملين بالمصلحة مما سبب احتقانا وهجرة بعض الكوادر إلى مؤسسات أخرى.

وكانت قرارات حكومية صدرت منذ 2012 منها قرار 328 و422 و749، وهي القرارات التي اعتبرها البشتي أنها «أهدرت حقوق العاملين لأنها صدرت لدعم فئة دون أخرى» منتقدا «صدور لائحة مالية موحدة لجميع العاملين دون النظر لاختلاف الخبرات».

ويطالب المعتصمون، حسب المسؤول النقابي، برؤية عامة واعتماد لائحة مالية صحيحة لمصلحة العاملين بالطيران المدني، متعهدا باستمرار الاعتصام إلى حين تحقيق أهدافه.

يشار إلى أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي بسبب عدم انضمام المراقبة الجوية للاعتصام، لكن رئيس النقابة الاساسية لادارة الشؤن الفنية بالمصلحة رأى أن «هذا الأمر غير قانوني وكارثي بسبب اعتصام العاملين بالدعم الفني»، داعيا إلى إيقاف حركة الملاحة لسلامة الركاب.

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