«زوبية» ينتقد ازدواجية المعايير للعقوبات الأممية على «بادي»

وجه مدير إدارة الاعلام الخارجي الأسبق “جمال زوبية” رسالة إلى المبعوث الأممي “غسان سلامة” بشأن وضع العقيد طيار “صلاح بادي” على قائمة العقوبات.

وجاء في نص الرسالة:

وأضاف زوبية، في رسالته:

“إن حفتر الذي يعلن ليلاً نهاراً بأنه ضد السراج وسبب لخراب الكثير من المدن الليبية، لم تنتقده على ما قام به من جرائم، لكنك سعيت لمعاقبة (العقيد طيار) صلاح بادي لأنه رفض أن يخضع لك. لماذا لازدواجية في المعايير؟”