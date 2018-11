بروتوكول تعاون بين «صحة المؤقتة» والأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات

المتوسط:

وقــع وكيــل عــام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعــد عـقـوب، صباح اليوم الأحد، في مركز التدريب بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء في مراسم اعتماد اتفاقية بروتوكــول الشراكة بين إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة المؤقــتة بإدارة محمــد الجبــالي والأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات تحت إدارة الدكتور عادل الذئب مدير تنمية الموارد البشرية والتدريب بوزارة العمل كطرف ثالث، التي يمثلها أحمد عبد الفتاح الكلوش، في مجــال التعاون العلمي والثقافي والتنموي والتدريبي وكافة الجوانب المشتركة وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بوزارة الصحة وبعض المهتمين بالجانب الصحي.

وتضمن البروتوكــول التعاون، الذي يستمر لمدة 5 سنوات بموجب الاتفاق بين وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات في مجال إجراء البحوث العلمية المشتركة في كافة التخصصات التي تدعم الباحثين وتخدم البحث العلمي والاستشارات وإدارة الأزمة ووضع الخطط التدريبية.

