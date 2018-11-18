العريبي : لابديل عن إجراء تعديلات على السلطة التنفيذية وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي

ليبيا – عارض عضو مجلس النواب عيسى العريبي أمس السبت مبادرة البرلماني محمد العباني بضرورة إجراء الانتخابات وتصوره في ذلك.

العريبي قال في تصريح مقتضب لموقع “البوابة نيوز” إنه لا بديل عن تنفيذ الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة المتعلق بإجراء تعديلات في السلطة التنفيذية وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين.

يًشار إلى أن عضو مجلس النواب محمد العباني طرح مبادرة تقضى بعقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اجتماعاً مشتركاً بصفتهما رئيسي السلطة التنفيذية شرقاً وغرباً ليضعا مشروع لقانون الانتخابات ويتقدما به إلى مجلس النواب ومجلس الدولة لإصداره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية