«الكهرباء» تناشد الأمن بحماية الشبكة من أعمال السرقة والتخريب المتكررة

طالبت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، وزارة الداخلية والجهات الاعتبارية والأمنية كافة في مدينة زليتن، التدخل السريع لحماية الشبكة الكهربائية التي تتعرض يوميًا لأعمال السرقة والتخريب، ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وأفادت الشركة، بأنَّ الاعتداءات على الشبكة لا تزال مستمرة، وكان آخرها سرقة 300 متر من الأسلاك الكهربائية جنوب زليتن على يد مجموعة مجهولة في اليومين الماضيين.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت، في 6 نوفمبر الحالي، أن مجموعة مسلحة ألحقت الضرر بالشبكة العامة في مدينة زليتن بسرقة 2700 متر من الأسلاك الكهربائية في منطقة ماجر جنوب زليتن.

