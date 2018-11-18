حملة على التوصيلات المخالفة في ترهونة

في إطار المحافظة على المال العام وموارد الشبكة الكهربائية، أقيمت بمدينة ترهونة حملة لقطع كل التوصيلات والكوابل الكهربائية غير القانونية، وفُرضت رسوم على المحال التجارية والمصانع والورش المخالفة.

وتختص الحملة، التي شارك فيها عميد بلدية ترهونة عياد ألبي سالم ومديرية الأمن ترهونة، بالمحال التجارية والمصانع داخل بلدية ترهونة والبلديات المجاورة لها.

وأوضح جهاز الشرطة الكهربائية لقناة 218، أن تعاون المواطن لتخفيف طرح الأحمال ومساعدة الشركة في العمل، يأتي في صالح الجميع، مبينا أن قطع أي توصيلات غير قانونية تساعد الشركة العامة للكهرباء في رفع المعاناة التي يعيشها المواطن يوميا بسبب انقطاع الكهرباء.

وتشهد ليبيا منذ نحو 7 سنوات عجزا في إنتاج الطاقة الكهربائية خاصة في فترات الذروة صيفا وشتاءً، الأمر الذي يجبر الشركة على توزيع الأحمال وفصل التيار الكهربائي عن مدن ومناطق عديدة.

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