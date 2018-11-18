بلدية تاورغاء : أكثر من 150 اسرة عادت إلى المدينة ولا وجود لخروقات أمنية

ليبيا – أكد عضو المجلس المحلي تاورغاء عبدالنبي بو عرابة بأن عدد العائلات التي عادت الى المدينة يزيد عن 150 أسرة ، مبيناً بان الأمور تتجه للاستقرار مع عودة المزيد من الأهالي بشكل تدريجي .

بو عرابة أضاف في تصريح لقناة التناصح أمس السبت تابعته صحيفة المرصد بأن الأهالي يقومون بالتطوع والمساعدة في تقديم الخدمات وبأن العديد من المكاتب الخدمية التابعة للمجلس المحلي باشرت أعمالها داخل المدينة، وبأن المدرسة تعمل والحياة بدأت تدب في المدينة ، بالرغم من عدم توفر خدمات حقيقية من قبل الدولة ، معتبراً عودة المزيد من الأهالي مرتبط بجدية الدولة في صرف ميزانية لتقديم الخدمات وتحسينها وتسهيل العودة والاستقرار.

وتابع قائلاً :” أن المدينة تسعى غلى إغلاق ملف شائك بعودة النازحين وإنهاء المخيمات البائسة التي تعد وصمة عار على ليبيا ومحاولة عودة الحياة لها ستكون مفتاحاً للمصالحة ومشروع نجاح يحسب للحكومة” .

وفي الختام لفت بوعرابة الى أن المدينة لم تشهد منذ دخولهم لها أي خروقات أمنية وبأنهم يأملون أن تطوى صفحة ما حدث بين مصراتة وتاورغاء الى الأبد.

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