بحث وزيري العدل والداخلية بحكومة الوفاق الوطني، آخر المستجدات والأوضاع الراهنة وذلك بمقر ديوان وزارة العدل اليوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2018.

واستعرض اللقاء المسائل العامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على العمل معا للمضي قدما في انجاز المهام الموكلة إليهما.

