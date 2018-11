المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، الذي يتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقراً له، يُشيد بخطوة وزير الداخلية المفوض لحكومة الوفاق الوطني.

أشاد الأمين العام المفوض للمركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي، الدكتور رمضان بن زير، وفي تصريح خاص لـ«عين ليبيا»، بالخطوة التي اتخذها وزير الداخلية “فتحي باشاغا” باستحداث إدارة عامة للحقوق الانسان تتبعه مباشرة وتكليف شخصية حقوقية الدكتور خالد سالم الفلاح.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ليبيا.

وأضاف د. بن زير في تصريحه:

“تأتي هذه الخطوة تعزيزاً للتعاون بين المركز العربي الأوروبي والدولة الليبية وتسهيل مهام فريق عمل المركز في العاصمة الليبية طرابلس وغيرها من المدن الليبية”.

وفي نهاية تصريحه، أكد الأمين العام المفوض بأن وفداً من المركز سيقوم بزيارة ليبيا خلال الأشهر القادمة بعد التنسيق مع المؤسسات الحقوقية في ليبيا.

The post «العربي الأوروبي لحقوق الإنسان» يُشيد بخطوة وزير الداخلية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا