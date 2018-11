«شئون الهجرة» تبحث مع سفراء الدول المتواجد رعاياها على متن باخرة مصراتة حل الأزمة

المتوسط:

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، مساء اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس مع سفراء وممثلي الدول التي يتواجد رعاياهم داخل الباخرة في ميناء مصراتة والرافضين للتجاوب مع السلطات الليبية لإنهاء هذه الأزمة.

وأكد الوكيل، على ضرورة العمل وبأسرع وقت مع فريق التفاوض وإشراك السفارات لحلحلة هذه الأزمة الإنسانية وطرح بعض الحلول على المهاجرين وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة.

وأشار الوكيل، إلى أن من ضمن الحلول المقترحة هو العودة الطوعية لبلدانهم أو توفير بلد ثالث وبالتعاون مع المنظمات, يقوم باستضافتهم حسب الشروط التي تراها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

