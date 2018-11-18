بالفيديو | قيادي بالإخوان : بادي عدو الصليبيين الأول وسنموت لأجله واحداً تلو الآخر

ليبيا – فى 11 فبراير الماضي دعا القيادي فى جماعة الإخوان المسلمين الليبية وعضو مجلس شورى الجماعة عبدالعزيز السيوي إلى تنفيذ عمليات إرهابية قوية فى عمق ثلاثة دول هي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة فى مشهد أعاد للأذهان تصريحات العميد محمد قنيدي القيادي بالبنيان المرصوص الذي توعد القاهرة بعمليات إرهابية فأحاله رئيس المجلس الرئاسي الى تحقيق لم يخضع له وقام علاوة عن ذلك بحضور احتفال البنيان الاخير فى الذكرى الاولى لتحرير سرت من داعش .

السيوي وفى مقطع تحصلت عليه صحيفة المرصد الليبية حينها لجزء مسرب من خطبة صلاة جمعة يوم 8 ديسمبر 2017 ألقاها عقب يوم واحد من إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس الشريف عاصمة لـ ” إسرائيل “طالب المصريين من مسجد الشيخ امحمد فى مصراتة بالانتفاض على رئاسة بلادهم وقال : ” فليقل من شاء بأنني أدعو الى الارهاب ” .

دعوة بواح للإرهاب

وقال القيادي الاخواني حينها مخاطباً المصريين بأن قبولهم بحكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي وصفه بألفاظ نابية يعني طعنا من شعب مصر فى ظهر أمة الإسلام ، كما دعاهم وكافة المسلمين الى الانتفاض ضد من وصفه بـ ” باغي الكنانة السيسي ” الذي قال أنه إنقلب على الشرعية ممثلة فى الرئيس السابق محمد مرسي عضو الجماعة ، وأنه لايهتم اذا تم وصفه بالارهاب وذلك فى دعوة منه لهم جميعاً للقتال ضد النظام المصري على أرضه .

وتابع : ” إنني والله أدعو الى الارهاب ضد السيسي وأدعو الى ارهاب شديد وكبير ضد طغاة الإمارات ، وإنني على أعواد هذا المنبر أدعو إلى إرهاب عميق ضد ملوك السعودية لأنهم أورثونا الذل والعار بينما الكافر الملحد رئيس كوريا الشمالية قال أن إسرائيل لا أرض لها ” .

السيوي يظهر مجدداً

فى 26 فبراير الماضي أوقف مكتب الأوقاف والشؤون الاسلامية فى مدينة مصراتة خطيب وإمام مسجد ” الشيخ إمحمد ” عبدالعزيز السيوي عن الخطابة وذلك بسبب الخطبة التحريضية التي دعا فيها للقيام بأعمال إرهابية ضد كل من مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وما تلاها من ردود فعل مختلفة لشخصيات دينية وإجتماعية بهذه الدول.

ولكنه وبعد أشهر من التوقيف عاد إلى الخطابة مجدداً قبل أن يظهر اليوم الأحد فى وقفة إحتجاجية فى مصراتة منددة بالعقوبات الدولية على قائد لواء الصمود صلاح بادي مهنئاً إياه على هذه العقوبة لأن المحن هي مصنع الرجال وبأن لا شرف أعظم من يكيد لك العدو ويكيل لك بمكاييل الشر ، والكلام للسيوي .

وأضاف :” وبذلك نتقدم للحاج البطل صلاح بادي بأحر التهاني والتبريكات لأنه العدو الأكبر للصليبيين وحفتر وهؤلاء المجرمين ، كما نبين للعالم كله بأننا نحذر من كيد الأعداء ، فما جرى فى بنغازي على يد حفتر كانت بدايته كذلك قتل وتشويه الرموز حتى إستولى عليها الأخير لحكمة يعرفها الله سبحانه تعالى وحده ، والآن يراد لمصراتة أن توئد وهي حية بأي شكل كما فى درنة الـتي دُكت وأُحرقت لأن الأفواه الثائرة الناطقة بقوة العزيمة قد سكتت “.

وإستطرد متوعداً : “والآن لابد من الوقوف صفاً واحداً ولن نسمح في مصراتة ذات النسيج القوي بغير ذلك ، هؤلاء الواهمون يعتقدون إن وضع الحاج صلاح فى قائمة العقوبات على أنه من الإرهابيين أو الذين يقفون ضد مشوار السلام فى ليبيا يعني أننا سننقلب ضده ، نقول لهم سنموت واحداً تلو الآخر ولا يمس ثائر من مصراتة بأي أذى ولو بكلمة حق ، نحن لا نملك سلاح ولكن نملك لساناً صادقاً وذكريات الثورة التي دافع فيها بادي عن العرض والشرف ، لن نرضى بعقوبة بادي وعلى الكل فى مصراتة ان يرفض هذه العقوبة لان مدينتنا ستكون مستباحة ” .

من هو ؟

يعد السيوي وهو عبدالعزيز إبراهيم من أبرز رموز جماعة الإخوان المسلمين فى مدينة مصراتة وهو معلم لغة عربية بالأساس كما أنه خطيب وإمام مسجد الشيخ إمحمد وهو أقدم وأعرق مساجد المدينة وقد تم تشييده سنة 1880 وتشرف عليه الهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق الوطني والتي يتولى فرعها فى مصراتة ” الشيخ ” أحمد الكوت كما تبث له قناة التناصح التي صنفتها الدول الثلاث المقاطعة لقطر ككيان مرتبط بالارهاب المدعوم قطرياً ، خطب وعظية فى سلسلة المواعظ المنبرية .

كما يحسب السيوي بأنه أحد الرموز الدعويين لجماعة الاخوان المسلمين الليبية التي يقول بأنه إنضم لها سنة 2001 وتبث له الجماعة مقاطع ترويجية تروج لاعتدال الجماعة وفكرها التربوي المهذب والقويم ، الهادئ ًالبعيد عن العنف والتطرف الا أن السيوي خلف الكاميرات خالف المفاهيم التي يروج لها بنفسه فى أكثر من مناسبة .

فشاعر الجماعة الاسلامية المعتدلة ، وأحد قادتها وعضو مجلس الشورى بها وهو القسم المشرف على أنشطتها وأنشطة أذرعها السياسية والإعلامية والدعوية ، الداعي للإصلاح وتهذيب النفس وتطبيق صحيح الاسلام قولاً وعملاً ، عبدالعزير السيوي ، لايتورع فى وصف خصومه السياسيين كرئيس الوزراء الاسبق علي زيدان ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني عبر مكبرات الصوت بأوصاف تحط من المكانة الانسانية التي قدسها الدين الاسلامي وذلك لمجرد الإختلاف السياسي كوصف ( الخائن والرعديد والوغد والخنزير والخروف ) بل وعلى الملأ !

وتأتي هذه الخطبة لتفتح باب التساؤلات مجدداً عن صراع المنابر فى البلاد وعن مدى سيطرة الدولة على خطابها الديني فى مساجدها لاسيما عندما يتعلق الامر بخطاب كهذا كفيل بأن يثير أزمات مع دول كانت قد إتخذت عدة إجراءات تجاه المواطنين الليبيين وتراها إحترازية لضمان أمنها كتشديد إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول الى أراضيها علاوة عن التدقيق الامني فى مطاراتها لحاملي جوازات السفر الليبية .

وبالعودة الى السيوي ، يعد الرجل أحد أبرز الداعمين لعملية فجر ليبيا سنة 2014 وكان يلقب بلقب ” شاعر الساحة ” وذلك لفصاحته فى كتابة الشعر الذي كان يسخره لدعم مواقف الجماعة تجاه قيادة الجيش الليبي ومجلس النواب والاطراف المرتبطة بهما وله شعر شهير بعنوان ” بوكا نزلت عن الجواد ترجلاً ” رثى فيه القيادي بما يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي محمد العريبي المكنى ” بوكا ” .

علاوة عن نعي ” بوكا ” يشتهر الرجل بأنه أحد أبرز قادة ورموز جماعة الإخوان المسلمين الداعمين لشورى ثوار بنغازي وسرايا الدفاع ليطرح بذلك نفس السؤال مجدداً الذي يطرحه المهتمين بشؤون الجماعات الاسلامية عن حقيقة مفاهيم الاعتدال ونبذ العنف وثقافة الحوار والتوافق التي تحاول الجماعة عبثاً ربط نفسها بها منذ سنوات وخاصة فيما يتعلق بأحداث فجر ليبيا والحرب فى بنغازي ودرنة وخليج السدرة وغيرها ، ولكن سرعان ما تبوء محاولتها بالفشل ككل مرة على يد مواقف حقيقية يثبتها قادتها وعناصرها ورموزها أنفسهم بالصوت والصورة !.

رموز من الإخوان أعلنوا تأييدهم للسيوي

فى 2 مارس تظاهر عدد من عناصر من جماعة الاخوان المسلمين الليبية رفقة عدد من المواليين لمجلس الحكماء والشورى بزعامة ابراهيم بن غشير بساحة مسجد ” الشيخ امحمد ” ضد قرار حكومة الوفاق بوقف عضو شورى الجماعة عبدالعزيز السيوي عن الخطابة بذات المسجد بسبب تلك خطبة .

وفى بيان مكتوب تحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه ، دعا المتظاهرون السيوي الى ضرب قرار حكومة الوفاق عرض الحائط والاستمرار فى عمله وإلقاء الخطب المنهاضة لـ ” عملية الكرامة وحكم العسكر والمؤيدة للثورة ” .

وإتهم المتظاهرون حكومة الوفاق بالكيل بمكيالين عبر تصيد كلمة قالها السيوي فى خطبة جمعة عقب اعلان الرئيس الامريكي ترامب القدس عاصمة لـ ” إسرائيل ” وقالوا بأن إذاعات الفتنة استخدمت هذه الكلمة للتحريض على الثورة ، بينما تسكت الحكومة – وفقاً للبيان – على مختلف الجرائم العلنية الاخرى وعلى هذه الاذاعات التي تبث من الداخل والخارج وتحارب كل الثورة وشخوصها ومدنها .

كما إعتبر هؤلاء المتظاهرون قرار وقف السيوي عن الخطابة ليس مجرد قرار إداري بل تدخلا ً من حكومة الوفاق ورسالة تهديد الى مدينة مصراتة ومحاولة لاسكات صوت الثورة فيها .وقال البيان : ” نؤكد انه عندما تكون هناك حكومة تسعى لتحقيق أهداف الثورة وتسيطر على كامل تراب الوطن وتعمل مع الجميع بذات المستوى فأن أهالي مصراتة سيكونون أول الممتثلين لتعليماتها وسيساعدونها فىفرض الامن وبسط السيطرة وتحقيق الاهداف الوطنية بعيداً عن الاجندة الجهوية والحزبية والفكرية ” .

المرصد – خاص

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