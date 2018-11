150 أسرة تعود إلى مدينة تاورغاء

المتوسط:

عادت 150 أسرة إلى مدينة تاورغاء، وأنَّ الأمور حاليًا تتجه للاستقرار مع عودة المزيد من الأهالي بشكل تدريجي، وذلك وفقًا لما قاله عضو المجلس المحلي تاورغاء، عبد النبي أبو عرابة.

وأضاف بو عرابة، أنَّ الأهالي يقومون بالتطوع والمساعدة في تقديم الخدمات، وأن العديد من المكاتب الخدمية التابعة للمجلس المحلي باشرت أعمالها داخل المدينة.

واعتبر بو عرابة، عودة المزيد من الأهالي مرتبط بجدية الدولة في صرف ميزانية لتقديم الخدمات وتحسينها وتسهيل العودة والاستقرار.

وأشار بو عرابة، إلى أنَّ المدينة تسعى لإغلاق ملف شائك بعودة النازحين وإنهاء المخيمات البائسة التي تعد وصمة عار على ليبيا ومحاولة عودة الحياة لها.

