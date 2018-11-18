لجنة توحيد ديوان المحاسبة تنهي أعمالها وتؤكد على وحدة الديوان واستقلاليته

أعلنت اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة بطرابلس والديوان الموازي بالبيضاء، اليوم اﻷحد، إنهاء أعمالها المكلفة بها لتوحيد ديوان المحاسبة.

وخلصت اللجنة إلى عدة توصيات منها التأكيد على وحدة الديوان والالتزام بالقوانين والمعايير المهنية لأداء المهام الفنية بإستقلالية وحياد.

وشددت اللجنة على احتفاظ الديوان بحقه وحده دون غيره في الرقابة المالية على المال العام وفقاً للإعلان الدستوري والقانون، وفق ما نشر ديوان المحاسبة الليبي على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

واتفقت اللجنة، على توحيد الإجراءات الرقابية المفروضة على الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن العام، وإحقاق رقابة فاعلة على المال العام، إضافة إلى الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنظيمية الفاعلة المتعلقة بالشأن الداخلي للديوان.

وكان ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ بطﺮﺍﺑﻠﺲ ﺧﺎﻟﺪ ﺷﻜﺸﻚ قد ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ 14 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ الجاري ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻋﻤﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ.

يشار إلى أن ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺷﻜﺸﻚ قد ﺃﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ شهر يوليو الماضي قرارا باﻻتفاق مع الديوان الموازي في البيضاء، ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻳﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ طرابلس والبيضاء.

وعقدت اللجنة المشتركة بين الديوانين اجتماعها اﻷول في 23 يوليو الماضي بمدينة البيضاء شرق البﻻد، واتفقت ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺑﻬﺪﻑ ‏ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

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