الشكشاك يبحث مع الادارة العامة للجوازات سبل إعادة فتح مكتب جوازات بتاورغاء

ليبيا – إلتقى رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك اليوم الأحد بمدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية بحكومة الوفاق العميد جمعة غريبة في مقر إدارة الجوازات والجنسية.

المكتب الإعلامي للمجلس المحلي تاورغاء أوضح بأن الإجتماع ناقش الترتيبات والإجراءات الازمة لصيانة وفتح مكتب الجوازات بتاورغاء.

يشار إلى أن بلدية تاورغاء قد أعلنت عودة أكثر من 150 عائلة إلى المدينة رغم نقص الامكانيات والخدمات إلا أن اهالي المدينة يطالبون الحكومة بتوفير الخدمات الضرورية ويعتبرون وجودهم في المدينة اليوم أفضل من تواجدهم في المخيمات بالمدن الاخرى .

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