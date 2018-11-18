صحة المؤقتة تبحث مع بلدية عين مارة سبل حل المشاكل الصحية التي تواجه مستشفى البلدية

ليبيا – ناقش الوكيل العام المكلف بمهام وزارة الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب اليوم الأحد الأوضاع الصحية في بلدية عين مارة التابعة لبلدية القبة شرق البلاد كافة المشكلات الصحية التي تواجهها البلدية.

كما بحث وكيل عام وزارة الصحة بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة سير العمل بالمستشفي الميداني عين مارة وكافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع سبل تقديم الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية إلى جانب عدد من الموضوعات الهامة و المشاكل التي يعاني منها المستشفي الميداني من الناحية المالية والطبية. واستمع عقوب خلال إلقاء لمطالب الأعيان والمشايخ والتي تمركزت حول ترفيع المستشفي الميداني عين مارة الي مستشفي قروي إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات خاصة المتعلقة بالتشغيل، مشيراً إلى دعم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة للقطاع الصحي بعين مارة. وحضر الإجتماع الذي عقد بمدينة البيضاء رئيس الأعيان والحكماء درنة الحاج صالح غيضان ومدير مستشفي عين مارة الميداني وعدد من أعيان ومشائخ بلدة عين مارة.

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