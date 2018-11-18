الشحومي: على مؤسسة الاستثمار تعزيز إجراءات حماية الأموال والأصول الليبية المجمدة

ليبيا – دعا الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي اليوم الأحد الأمم المتحدة إلى القيام بمراجعة دولية للحسابات الليبية المجمّدة في الخارج كونها صاحبة قرار التجميد بحجة حمايتها من النهب.

الشحومي طالب في تصريح خاص لموقع “العربية.نت” الولايات المتحدة بنشر الحسابات الليبية المجمدة بالخارج على الملأ خاصة أن بيانات المؤسسة الليبية للاستثمار المكلفة بإدارة هذه الأرصدة جعلتها محل شك في قدرتها على متابعة أوضاع الاستثمارات في الخارج.

وأوضح المحلل الإقتصادي أنّ البداية تكون داخليا بتصحيح أوضاع المؤسسة وأجسامها التابعة لها وتطبيق إجراءات شفافة وتحسين سبل الإدارة والرقابة.

وأضاف الشحومي أنّه حان الوقت لتحرّك مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار لتعزيز إجراءات حماية الأموال والأصول والكشف عن كافة التصرفات المشبوهة لإعادة هيكلة المؤسسة وشركاتها التابعة لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية