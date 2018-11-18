معيتيق: ليبيا دولة واعدة وكل المشاريع التي تقام على أرضها سيكتب لها النجاح

ليبيا – حضر عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الأحد الاحتفالية التي أقامتها الشبكة العالمية لريادة الأعمال ليبيا بمناسبة اختتام اسبوعها العالمي .

الإحتفالية تمت بحسب إدارة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسي تحت رعاية الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بحضور كل من وزيري التعليم والعمل بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل والمهدي الأمين.

وبدوره، أكد معيتيق في كلمته أمام الحضور على أهمية البرنامج التي ستقدم له الحكومة كل الدعم وفق التشريعات،مطالباً الشباب بالعمل على تحقيق ذاتهم من خلال المشروعات التي يرغبونها للمساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد لتحقيق التنمية.

وأعرب معيتيق عن أمله في أن يرى القطاع الخاص منتعش من خلال المشروعات الصغيرة التي تكبر شيئا فشئيا طالما هناك الرغبة لتطويرها،مشيدا بدور الشباب القادرين على الابداع والتغير لتحقيق المبادرات عملا ملموساً على أرض الواقع .

وشدد عضو المجلس الرئاسي على أن ليبيا دولة واعدة وكل المشاريع التي تقام فيها سيكتب لها النجاح.

هذا وحضر الإحتفالية كل من رئيسا الهيئة العامة للثقافة والتعليم التقني عادل زنداح وحسن اونيس بالإضافة إلى المدير التنفيذي للشبكة العالمية لريادة الاعمال مفتاح جويلي ورؤساء الجامعات.

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