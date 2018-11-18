إطلاق سراح نجل عميد بلدية بنغازي سابقا علي أحمد العريبي

أطلقت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر اليوم الأحد، سراح علي العريبي نجل عميد بلدية بنغازي السابق أحمد العريبي، بحسب ما نشرت بثينة العريبي شقيقة العميد المعتقل على صفحتها الشخصية في “فيسبوك”.

وكانت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في مدينة بنغازي، قد قامت باعتقال عميد بلدية بنغازي سابقا أحمد علي العريبي ونجله من منزله بمنطقة أرض لملوم فجر يوم الثلاثاء الماضي، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

واعتقلت مجموعة مسلحة ببنغازي يرجح أنها تابعة لإحدى كتيبتي نجلي حفتر في الثاني من أكتوبر الماضي، عميد بلدية بنغازي سابقا أحمد العريبي وابنه علي من منزله بمنطقة أرض لملوم، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

واقتحم مسلحون يرتدون زيًا عسكريًا منزل العريبي، يستقلون حوالي 30 سيارة عسكرية مسلحة مجهولة الهوية، وقاموا بإطلاق الرصاص على واجهة المنزل مستهدفين كاميرات المراقبة، قبل أن يقتحموا المنزل ويعتدوا بالضرب على أحمد العريبي وابنه علي البالغ من العمر 34 عامًا.

ووفقا لمصادر لليبيا الخبر، فإن أحمد العريبي متهم بتسريب وثائق تثبت تورط الكتيبة 106 مشاة بإمرة صدام نجل خليفة حفتر، في نقل كميات كبيرة من النقود والفضة من مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي إلى جهة مجهولة.

ولا يزال مصير اللواء أحمد العريبي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة التابع لعملية الكرامة، مجهولاً حتى اللحظة، بعد أكثر من شهر ونصف على اعتقاله.

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