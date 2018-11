المتوسط:

أفاد مصدر نقابي، بأنَّ العاملين بمصلحة الطيران المدني في طرابلس وسبها وبنغازي دخلوا في اعتصام مفتوح اليوم الأحد الى حين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها اعتماد لائحة مالية صحيحة.

وأشار رئيس النقابة الأساسية لإدارة الشؤون الفنية بمصلحة الطيران المدني بشير الكوني، إلى أنَّ أسباب الاعتصام تعود إلى قرارات الحكومات المتعاقبة بشأن مرتبات العاملين بالمصلحة مما سبب احتقانا وهجرة بعض الكوادر إلى مؤسسات أخرى.

وكانت قرارات حكومية صدرت منذ 2012 منها قرار 328 و422 و749، وهي القرارات التي اعتبرها العاملون أنها «أهدرت حقوق العاملين لأنها صدرت لدعم فئة دون أخرى» منتقدا «صدور لائحة مالية موحدة لجميع العاملين دون النظر لاختلاف الخبرات».

The post العاملون بمصلحة الطيران المدني في طرابلس يدخلون في اعتصام مفتوح appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية