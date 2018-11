وزير «شئون النازحين»: لا يُوجد ميزانية معينة للمهجرين حتى الآن

المتوسط:

قال يوسف جلالة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني، إنه لم يتم تخصيص ميزانية معينة للمهجرين والنازحين حتى الآن.

وأضاف جلالة، أن هناك بعض المبالغ الموجودة سابقاً في حسابات السفارات المخصصة للمهجرين والنازحين، التي تسعى الوزارة لصرفها على النازحين في تونس ومصر حسب احتياجاتهم بعد إجراء الدراسة الاجتماعية لهذه العائلات.

وأشار جلالة، إلى وجود مكتب في كل سفارة سواء مصر أو تونس مهمته دراسة الحالات التي تحتاج لهذه المعونات من أجل مساعدة العائلات العزل لقضاء بعض الحاجات حتى تعينهم على صعوبات الحياة.

