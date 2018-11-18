38700 متر تم سرقتها من أسلاك الشبكة الكهربائية في نطاق الجفارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن حدوث سرقات وأضرار بالشبكة الكهربائية العامة في شبكة جنوب وجنوب غرب طرابلس ضمن نطاق إدارة توزيع الجفارة دائرة السواني .

واوضحت الشركة ان مجموعات مجهولة خارجة على القانون قامت بسرقة اسلاك النحاس الكهربائية بطول 38700 متر .

وأضافت الشركة تم سرقة نحو 5000 متر في مناطقة الرملة، وحوالي 10000 متر في منطقة إنجيله بجوار محطة وقود الضبيع، وحوالي 20000 متر في منطقة البيابصة وحوالي 3000 متر في منطقة الخلة و700 متر في منطقة غوط ابوساق 700 متر .

وقالت الشركة ان السرقات تسببت في انفصال في الشبكة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض القاطنين في محيط منطقة جنوب وجنوب غرب طرابلس .

وناشدت الشركة وزارة الداخلية وكافة الجهات الاعتبارية والامنية بالتدخل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية التي تتعرض يومياً للنهب والسرقة .

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