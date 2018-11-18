ديوان المحاسبة الليبي يؤكد على وحدته

طرابلس-العنوان

أنهت اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة (البيضاء –طرابلس) أعمالها، اليوم الأحد في طرابلس، بالتأكيد على وحدة الديوان والالتزام بالقوانين والمعايير المهنية لأداء المهام الفنية باستقلالية وحياد.

واتفقت اللجنة على توحيد الإجراءات الرقابية المفروضة على الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن العام، وإحقاق رقابة فاعلة عن المال العام.

كما اتفقت على احتفاظ الديوان بحقه في الرقابة المالية على المال العام وحده دون غيره، وفقاً للإعلان الدستوري والقانون، إضافة إلى الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنظيمية الفاعلة والمتعلقة بالشأن الداخلي للديوان.

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