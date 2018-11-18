النيجر تبدي استعدادها لاستضافة مخيمات استقبال المهاجرين

كشف نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي روبرتو كالديرولي، أن النيجر أبدت استعدادها لاستضافة مخيمات الاستقبال المؤقت للمهاجرين غير القانونيين؛ لوقف تدفق المهاجرين من إفريقيا إلى ليبيا.

ووفق وكالة الأنباء الايطالية، أكي، قال كالديرولي، الأحد، لقد تحدثت في اجتماع أجريته في روما مع حاكم إقليم أغاديز محمد أناكو، وهي المنطقة الشمالية المحاذية للحدود مع ليبيا، التي يتدفق منها المهاجرون، مقترحا علينا إمكانية استقبال ثلاثة مراكز أو أكثر، بطاقة استيعاب تتراوح بين 7 و8 آلاف شخص لكل منها لاستضافة المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى.

يشار إلى وكالة حرس الحدود الأوروبية، فرونتكس، أعلنت الأربعاء الماضي، انخفاض أعداد المهاجرين في سبتمبر المنصرم إلى حوالي 800 مهاجر، وبنسبة انخفاض 87٪ عن أكتوبر 2017.

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