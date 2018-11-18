تهميش وإهمال يضربان مركز سبها الطبي

تراجعت قدرة مركز سبها الطبي كثيرا بسبب قلة الإمكانيات ومشكلة غياب الأمن، الأمر الذي فاقم الوضع الصحي بالجنوب في ظل استمرار التهميش الحكومي للقطاع الصحي.

ويعتبر مركز سبها الطبي الوحيد في الجنوب الذي تتوفر فيه غرف عناية وعمليات وولادة، إلا أنه بات يعمل بنسبة من 10 إلى 15 بالمئة من إجمالي عدد الأطباء، حيث فيه حاليا 115 طبيبا واختصاصيا من أصل 600 يفترض ان يعملوا به في الظروف الطبيعية.

كما يوجد بالمركز 250 عنصرا طبيا مساعدا وفنيا من أصل ألف، مع غياب الطبيب الشرعي ونقص ثلاجات حفظ الموتى.

ويؤكد متابعون أهمية أن تُكثّف وزارة الصحة جهودها في المنطقة الجنوبية، وأن تستمر مساعدات المنظمات الدولية كالصحة العالمية والصليب الاحمر وغيرها.

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