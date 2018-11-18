توقعات الطقس و الحالة الجوية ليوم غداً الاثنين 19 نوفمبر 2018 في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر اليوم عن حالة الطقس في ليبيا أن تشهد الاجواء نشاط للمنخفضات الصحراوية جنوب الجزائر مع وجود منخفض جوي اطلسي عميق جنوب غرب اوروبا هذه الوضعية تساهم في صعود تيارات جنوبية على بلادنا تعمل على اجواء دافئة هذه الايام مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق بحيث تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها الفصلية على بعض المناطق.

وفيما يلي التوقعات الجوية لمختلف المناطق الليبية وفقاً للتقرير:

وفقاً للتقرير يشهد طقس مناطق الشمال الغربي وغدامس اجواء دافئة مع منتصف النهار بحيث تتراوح درجات الحرارة مابين 26 الي 28 درجة ولاتتجاوز 24 درجة على المرتفعات الجبل الغربي مع سماء صافية إلى قليلة السحب في فترة المساء الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما يشهد طقس مناطق الخليج بحسب التقرير اجواء دافئة بحيث تتراوح درجات الحرارة مابين 26 الي 28 درجة مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب ورياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الي معتدلة السرعة.

ويشهد الطقس في مناطق الشمال الشرقي اجواء مستقرة وتكون دافئة على بعض المناطق مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب الرياج شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 24 الي 27 درجة ولاتتجاوز 21 درجة على مرتفاع الجبل الاخضر.

بينما يشهد طقس مناطق الوسط والجنوب وفقاً للتقرير اجواء دافئة إلى اغلب هذه المناطق ومائلة إلى الارتفاع قليلا على مناطق الجنوب بحيث تتراوح درجات الحرارة مابين 26 إلى 32 درجة مع سماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجنوب الغربي والحمادة.

بينما تكون حالة البحر على طول الساحل سيكون هادي إلى خفيف الموج ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.25 إلى 0.75 متر والرؤية جيدة. والله اعلم