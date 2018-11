خبير اقتصادي: على الأمم المتحدة مراجعة الحسابات الليبية المجمدة في الخارج لحمايتها

المتوسط:

دعا الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، الأمم المتحدة بضرورة القيام بمراجعة دولية للحسابات الليبية المجمّدة في الخارج كونها صاحبة قرار التجميد بحجة حمايتها من النهب.

وأضاف الشحومي، أنه يجب على الولايات المتحدة نشر الحسابات الليبية المجمدة بالخارج على الملأ، خاصةً أن بيانات المؤسسة الليبية للاستثمار المكلفة بإدارة هذه الأرصدة جعلتها محل شك في قدرتها على متابعة أوضاع الاستثمارات في الخارج.

وأشار الشحومي، إلى أنَّ البداية تكون داخليا بتصحيح أوضاع المؤسسة وأجسامها التابعة لها وتطبيق إجراءات شفافة وتحسين سبل الإدارة والرقابة.

