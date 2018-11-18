إطلاق سراح “علي العريبي” نجل عميد بلدية بنغازي السابق

قالت بثينة العريبي شقيقة عميد بلدية بنغازي سابقاً احمد العريبي، إنه أُطلق سراح ابن أخيها علي العريبي المختطف مطلع أكتوبر الماضي.

ونشرت بثينة العريبي عبر صفحتها الشخصية ” فيسبوك ” الأحد، صورةً تظهر ابن اخيها “علي العريبي” برفقة جدته، دون أن تضيف أي معلومات حول مصير أخيها العميد السابق لبلدية بنغازي أحمد العريبي.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي أفادت أن أحمد العريبي متهم بتسريب وثائق تثبت تورط الكتيبة 106 مشاة بإمرة صدام نجل خليفة حفتر، في نقل كميات كبيرة من النقود والفضة من مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي إلى جهة مجهولة.

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