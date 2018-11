المتوسط:

طالبت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة اليوم الأحد جميع الأجهزة والمصالح والهيئات ومديريات الأمن بالمناطق باتخاذ التدابير الأمنية الكفيلة لمنع أي أعمال تشكل خطورة على الأمن العام، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف.

ووجهت الوزارة التهنئة بالمناسبة، التي تصادف يوم الثلاثاء القادم، لجميع منتسبيها والشعب الليبي وللأمة الإسلامية عامة.

