حادث “مروّع”‎ عند مفترق الزرير

وقع حادث سير مروّع عند مفترق الزرير بالقرب من قاعدة الوطية، غربي البلاد، والذي أدى إلى انفجار شاحنة وقود ووفاة سائقها متأثرا بحروقه.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه حوادث السير في ليبيا بحصد الأرواح، حتى أنها باتت تعتبر من بين أكثر الدول تسجيلا لحوادث السير وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وخسائر مادية.

وتفتقر معظم الطرق الصحراوية والساحلية إلى العلامات المرورية وأعمدة الإنارة والعواكس الليلية، بالإضافة إلى غياب تام لرجال الشرطة والمرور على طول الطريق الرابط بين بلدية باطن الجبل وبلدية الجميل.

وتُرجع الجهات المختصة في ليبيا هذا العدد الكبير من الحوادث إلى السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقانون المرور، وتهالك الطرق، وعدم صلاحية الكثير من المركبات من الناحية الفنية.

وإلى حين الالتفات لوضع الطرق وإعادة صيانتها والنظر فيما تحتاجه من ناحية الأمان والسلامة، تظل حوادث السير السبب الأول لحصد أرواح الليبيين متفوقة على السلاح والحروب.

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