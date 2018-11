المتوسط:

ناقش رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، اليوم الأحد، مع مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية بحكومة الوفاق العميد جمعة غريبة في مقر إدارة الجوازات والجنسية، الترتيبات والإجراءات الازمة لصيانة وفتح مكتب الجوازات بتاورغاء.

جديرٌ بالذكر، أن بلدية تاورغاء قد أعلنت عودة أكثر من 150 عائلة إلى المدينة رغم نقص الامكانيات والخدمات في هذه المدينة.

The post بعد عودة الأهالي للمدينة.. «الشكشاك» يبحث مع مدير الجوازات فتح مكتب بتاورغاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية