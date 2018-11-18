ديوانا المحاسبة يعلنان توحيد الجهود

أكدت اللجنة المشكلة من ديواني المحاسبة في البيضاء وطرابلس على وحدة الديوان وضرورة الالتزام بالقوانين والمعايير المهنية لأداء المهام الفنية باستقلالية وحياد.

واتفق المجتمعون على توحيد الإجراءات الرقابية المفروضة على الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن العام، وإحقاق رقابة فاعلة على المال العام، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالشأن الداخلي للديوان.

واختتمت أعمال اللجنة اليوم الأحد، والتي انتظمت أعمالها في مقر ديوان المحاسبة بطرابلس.، منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وقد حضر الافتتاح رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك، والذي أكد أن اجتماعات اللجنة أتت تتويجاً للجهود التي بُذلت من قبل رئاستي الديوان لتجاوز الانقسام المؤسسي في البلاد والعودة إلى الوضع الطبيعي، مؤكداً توافقه التام مع رئيس ديوان المحاسبة البيضاء عمر عبدربه صالح على ضرورة تماسك الديوان وإداراته المختلفة في هذه المرحلة.

وأضاف شكشك أنه لا يوجد أي خلاف أو صراع ولم تحدث أي مشادات أو تصريحات إعلامية، مؤكدا أن ما يجمعهم هو حب الوطن وأن والهدف الواحد “تحقيق رقابة مالية فاعلة”.

وأصدر شكشك تعليماته إلى كافة إدارات ومكاتب الديوان للتعاون التام مع إدارات وفروع ديوان المحاسبة البيضاء وفقا للمعايير والضوابط المعمول بها في العمل الرقابي بشفافية.

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